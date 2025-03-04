Экс-работники «Каздорстроя» предстанут перед судом за коммерческий подкуп

Три бывших работника компании «Каздорстрой» и два представителя подрядных организаций предстанут перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2022–2024 годах представитель подрядчика передал главному механику «Каздорстроя» через посредника более 1,3 млн руб. за продление договоров, своевременную оплату товаров и т. д. Инженер по организации эксплуатации и ремонту компании, выступавший посредником, получил от представителя фирмы более 2 млн руб.

Также заведующий ремонтно-механических мастерских «Каздорстроя» получил 300 тыс. руб. от двух представителей коммерческих организаций за продление договоров. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным портала Rusprofile, компания «Каздорстрой» с уставным капиталом 10 тыс. руб. была ликвидирована в марте 2024 года. Организация занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Диана Соловьёва