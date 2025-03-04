В Москве скончался идеолог транспортной реформы в Прикамье

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня ночью скончался бывший замминистра транспорта Пермского Александр Клебанов. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к семье экс-чиновника. По его данным, господин Клебанов скончался в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания.

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Александр Клебанов считается идеологом транспортной реформы в Прикамье. Он трудоустроился в министерство транспорта Пермского края осенью 2018 года. При нем краевой «Автовокзал» начал осуществлять автобусные пассажирские перевозки, а в Перми на рынок по перевозке пассажиров по итогам конкурсов вышли иногородние перевозчики. Также был открыт прямой авиарейс из Перми в Прагу. В октябре 2021 года господин Клебанов трудоустроился в правительство Башкирии, где занял должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, а затем и министра.

В последнее время Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела.