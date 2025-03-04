Советником самарского губернатора стал замглавы института «ВЭБ. РФ»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Павла Финка, который до этого работал заместителем директора института «ВЭБ. РФ». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На новом посту Павел Финк будет курировать вопросы экономического развития в Самарской области. Он окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, затем долгий период работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ на различных должностях. Его стаж управленческой деятельности составляет 16 лет.

При участии Павла Финка разрабатывались документы стратегического планирования развития отраслей, включая госпрограммы РФ и федеральные целевые программы. Кроме того, он оценивал эффективность госполитики в отраслях промышленности. Также Павел Финк входит в число создателей стратегии развития автопрома и долгосрочной программы развития АО «Роскартография».

Георгий Портнов