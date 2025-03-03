Александру Ивачеву обеспечили светлое будущее

Александр Ивачев единогласно переизбран первым секретарем свердловского обкома КПРФ — такое решение было принято на региональной партконференции. Он заявил о планах расширить представительство коммунистов в муниципальных думах и в областном заксобрании. Эксперт усомнился в перспективах укрепления позиций КПРФ в регионе, указав на ослабление местных отделений партии и «отсутствие ярких лидеров».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Александр Ивачев возглавляет свердловский обком КПРФ с 2014 года. На LII отчетно-выборной партконференции он подвел итоги за последние четыре года. По его словам, компартия сохранила статус «главной оппозиционной силы, противостоящей власти крупного капитала» в Свердловской области. Он добавил, что коммунисты преодолели трудности, связанные с пандемией коронавируса и проведением Россией специальной военной операции (СВО) на территории Украины, и «обогатили инструментарий политической работы новыми формами».

Депутат Госдумы от КПРФ, секретарь ЦК партии Владимир Исаков, присутствующий на партконференции, отметил «интенсивную работу» свердловских коммунистов по защите памятника Владимиру Ленину в Ревде, демонтированного городскими властями в августе 2024 года, и заявил о позициях свердловской парторганизации как одной из «сильнейших и организованнейших в стране». По итогам отчета господин Ивачев был единогласно переизбран первым секретарем свердловского обкома КПРФ.

Александру Ивачеву 37 лет. Он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург), в 2010 году окончил физический факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 2013 году был избран вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, в 2014 году — первым секретарем свердловского областного комитета КПРФ. В 2016 году победил на выборах депутатов заксобрания Свердловской области, в 2021 году переизбран. Господин Ивачев возглавляет фракцию КПРФ в региональном парламенте и занимает пост вице-спикера.

В разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» Александр Ивачев подчеркнул, что намерен не только сохранить за КПРФ девять мандатов в региональном заксобрании по итогам выборов в 2026 году, но и увеличить число представителей от партии, избранных по одномандатным округам. Он добавил, что коммунисты планируют расширить представительство в муниципальных думах.

«Мы начнем с досрочных выборов депутатов думы в Ревде, будем отрабатывать на них и вложимся максимально, чтобы у нас было не шесть представителей, а больше»,— отметил господин Ивачев.

Он подчеркнул, что коммунисты продолжат реагировать на проблемы жителей региона, и напомнил, что партия проводила акции протеста против строительства на территории Сысертского района мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» и демонтажа монумента Владимиру Ленину в Ревде.

Коммунист не исключил, что может избираться в Госдуму по итогам выборов в нижнюю палату российского парламента в 2026 году.

«Я солдат партии, как партия прикажет, так я и буду действовать»,— сказал Александр Ивачев.

Несмотря на увеличение числа депутатов от КПРФ в областном заксобрании с четырех до девяти по итогам выборов в 2021 году, инициативы партии редко находили поддержку среди коллег. В 2024 году парламентарии отклонили законопроект коммунистов, предусматривающий включение в стаж государственных и муниципальных служащих периода работы в должности руководителя на предприятиях, учреждениях и организациях. В партии отмечали, что инициатива была направлена на увеличение зарплаты служащих и на привлечение в область квалифицированных кадров. В 2025 году депутаты заксобрания отказались принимать законопроект о «Детях войны», разработанный КПРФ и партией «Новые люди». Документ предусматривал ежемесячную выплату в 1 тыс. руб. жителям области, которые родились в период с 1928 по 1945 год и являлись гражданами СССР в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией.

В связи с ослаблением местных отделений КПРФ и «отсутствием ярких лидеров» партия может снизить свое представительство в муниципальных думах и заксобрании по итогам выборов в последующие годы, считает политтехнолог Александр Ханин. Эксперт напомнил, что после голосования за депутатов гордумы Екатеринбурга в 2023 году число представителей от КПРФ снизилось втрое — с шести до двух.

«Поддержка партии строится на абсолютном большинстве коммунистов, которые родились в Советском Союзе и неразуверились в Геннадии Зюганове (председатель ЦК КПРФ.— "Ъ-Урал"), продолжают верить в светлое коммунистическое будущее. КПРФ не переманивают на свою сторону новых людей, из-за чего дальнейшее укрепление их позиций сомнительно»,— полагает господин Ханин.

Василий Алексеев