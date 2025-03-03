Известному белгородскому адвокату добавили новые уголовные дела

Управление Следственного комитета России по Белгородской области на основании материалов местного УФСБ возбудило новые уголовные дела в отношении известного в регионе адвоката Алексея Уколова. Как следует из сообщения ведомства, ему вменяется два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в сентябре и ноябре прошлого года адвокат получил от своего доверителя, который являлся фигурантом уголовного дела о коррупции, 3 млн и 1,5 млн руб. Деньги предназначались для смягчения меры пресечения. Как подчеркнули в Следственном комитете, в действительности у адвоката «отсутствовали какие-либо юридические или иные полномочия гарантировать» ее изменение. В отношении доверителя следствие возбудило уголовные дела о даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

45-летнего Алексея Уколова задержали в начале года по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за 1 млн руб. он пообещал родственнику клиента добиться смягчения приговора. Уголовные дела против адвоката соединены в одно производство. Он находится под стражей.

Алексей Уколов является известным в Белгородской области адвокатом. Он выступал защитником обвиняемых по резонансным уголовным делам. К примеру, одним из его доверителей был бывший специалист отдела строительного контроля фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Геннадий Володовский. В январе облсуд смягчил его приговор за передачу взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ): вместо четырех лет лишения свободы и штрафа в 4,6 млн руб. Володовский получил штраф в 2,7 млн руб.

Сергей Толмачев