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Экс-сотрудника белгородского фонда ЖКХ отпустили на свободу по делу о взятке

Белгородский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело специалиста отдела строительного контроля фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области. Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ России, по материалам которого было возбуждено дело, мужчина признан виновным в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), ему назначено 2,7 млн руб. штрафа и запрет занимать должности на госслужбы сроком на три года.

Как выяснил «Ъ-Черноземье», речь идет о Геннадии Володовском. В суде установлено, что он выступил посредником при передаче взятки за сокрытие нарушений, выявленных при капремонте многоквартирного дома в рамках госпрограммы по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Приговор Володовскому Октябрьский райсуд Белгорода вынес в ноябре прошлого года. Тогда ему было назначено реальное наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в 4,6 млн руб.

Защитником Геннадия Володовского на стадии рассмотрения уголовного дела в первой инстанции был известный адвокат Алексей Уколов. В минувшие выходные он был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, адвокат предложил супруге своего доверителя, который был осужден за коррупционное преступление, за 1 млн руб. добиться смягчения приговора. Сторона обвинения считает, что полномочий для обеспечения такого решения у адвоката не было. Господин Уколов признал вину, но был заключен под стражу.

Сергей Толмачев

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