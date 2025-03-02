Имущественный комплекс санатория «Лазаревское» оценили в 406 млн рублей

Арбитражный управляющий АО «Санаторий "Лазаревское"» Алексей Мерзляков опубликовал на ресурсе Единого федерального реестра сведения о банкротстве отчет оценщиков имущества должника. Согласно документам, стоимость имущественного комплекса предприятия, которое в процедуре банкротства будет выставлено на открытые торги, составляет 406,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: opendata.mkrf.ru Фото: opendata.mkrf.ru

Движимое имущество санатория «Лазаревское» оценено в 8,8 млн руб., недвижимое имущество — в 72,7 млн руб., имущество, находящееся в залоге у ООО «Дориндустрия» — 324,7 млн руб. При этом балансовая стоимость имущества банкрота составляет 63,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий "Лазаревское"» зарегистрировано в Сочи. Первичная регистрация юридического лица произошла в 1994 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Сейчас общество находится в стадии банкротства, конкурсным управляющим является Алексей Мерзляков. В 2022 году выручка компании составила 67,9 млн руб., убыток — 9,7 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в октябре 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Санаторий "Лазаревское"» банкротом, на предприятии была введена процедура конкурсного производства. С заявлением о признании санатория несостоятельным обратилось ПАО «ЮГ-Инвестбанк». Размер неисполненных обязательств перед кредитором составил 259,6 млн руб.

В феврале текущего года арбитражный суд края обязал АО «Санаторий "Лазаревское"» организовать разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь №3209». Выполнить требование по разработке научно-проектной документации в текущих условиях конкурсного производства невозможно, считают юристы.

Многопрофильный санаторий «Лазаревское» специализировался на профилактике и лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Вместимость санатория — пятьсот человек.

Дмитрий Михеенко