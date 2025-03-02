WP: американские компании не спешат возвращаться в Россию

В то время как администрация президента США Дональда Трампа говорит о «потрясающих возможностях», которые мирное соглашение по Украине предоставит американским компаниям, их топ-менеджеры будут осторожны с возвращением в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на экспертов. В качестве причин газета называет среди прочих влияние государства на рынок и слишком высокие ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«За исключением энергетического сектора, ни один наш клиент не говорит: "Господи, как вы думаете, какими будут сроки возвращения (в Россию.— «Ъ»)?"»,— сказали газете в консалтинговой компании Rock Creek Global Advisors. Но, как говорят эксперты другой фирмы, Greenmantle, даже энергетические гиганты будут осторожничать. «Если взглянуть на крупные нефтяные компании, то… представить их выход (на российский рынок.— “Ъ”) сложно. У них множество других вариантов»,— цитирует газета директора по энергетике Greenmantle Ника Камлебена.

Исключение могут составить компании, занимающиеся обслуживанием нефтедобычи. По словам господина Камлебена, представители этого сектора — Halliburton, Baker Hughes и SLB (бывш. Schlumberger) — вполне могут возобновить операции.

Виктор Буй