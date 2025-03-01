РБК: глава Военно-строительной компании возглавил департамент Минобороны

Гендиректор Военно-строительнои компании (ВСК) Игорь Маковский возглавил департамент строительства Минобороны, сообщает РБК со ссылкой на источники. Один из них уточнил, что документы о назначении подписали вчера, 28 февраля.

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Господин Маковский занял пост главы ВСК в конце декабря 2024 года. До этого он возглавлял «Техпромресурс» (1999–2006) и Региональную энергетическую компанию (2006–2010). В 2011 был избран главой совета директоров Европейской промышленной группы, в 2015 году — гендиректором «Янтарьэнерго». В 2018-м возглавил «Россети Центр».

В департаменте Минобороны Игорь Маковский сменил в должности Марину Балакиреву. Она возглавляла ведомство в 2017–2024 годах. В ноябре прошлого года ее назначили руководителем правового департамента министерства.