Вело спорится

Россияне, не дожидаясь наступления весны, стали скупать велосипеды, самокаты и роликовые коньки. Только с начала февраля объемы их реализации в рознице выросли от 39% до 56% год к году. Спрос на них увеличился в том числе из-за промоакций. Спортивные ритейлеры, у которых из-за теплого декабря и января упали продажи зимнего инвентаря, вынуждены ради привлечения покупателей предлагать скидки на широкий набор ассортимента, в том числе на тот, что пользуется популярностью в теплое время года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За 1 января — 20 февраля 2025 года число покупок в рознице велосипедов увеличилось на 56% год к году, механических самокатов — на 43%, роликовых коньков — на 39% год к году, подсчитал по запросу “Ъ” аналитический сервис «Чек Индекс» (входит в «Платформу ОФД» — оператора фискальных данных). Высокий спрос на такую продукцию ожидаемо привел к росту цен. Так, например, по данным сервиса «Чек Индекс», в первой декаде февраля средняя цена велосипедов составила 19,5 тыс. руб., что на 14% больше год к году, механических самокатов — 5,65 тыс. руб. (рост на 13%). Ролики подорожали за этот период на 12%, до 5,39 тыс. руб.

В сети магазинов спорттоваров «Кант», по словам ее гендиректора Максима Виноградова, с 1 по 25 февраля продажи велосипедов выросли на 113%, самокатов — в три раза.

По его словам, самокаты, роликовые коньки и велосипеды — недорогой и массовый спортивный инвентарь, рассчитанный на широкую аудиторию, так как не требует много времени для обучения.

В «Чек Индексе» отмечают, что на продажи велосипедов, самокатов и роликов повлияла и аномально теплая погода и отсутствие снега в центральной части России. По этой причине у спортивных ритейлеров упали объемы реализации зимнего спортинвентаря, и это вынудило их установить скидки на все виды товаров, в том числе на те, что пользуются потребительским спросом весной и летом, поясняет сооснователь сервиса «МойФитнес.рф» Владимир Волошин. При этом представитель магазина «Спорт-марафон» утверждает, что компания не наблюдает в феврале сильного спада продаж на зимние товары.

В то же время, как показывают подсчеты «Чек Индекса», с начала этого месяца число покупок лыж снизилось на 66%, коньков — на 43%.

Сейчас зимний спортинвентарь приобретают в основном лишь профессиональные покупатели.

В том числе по этой причине в центральной части России на 10–15% вырос спрос на горные лыжи и сноуборды, говорит Максим Виноградов.

Зимний спортинвентарь сейчас покупают и те, кто решил сделать это впрок на фоне снижающихся цен, считают в «Чек Индексе». Так, в феврале 2025 года, по данным аналитиков, средняя стоимость лыж составила 4,8 тыс. руб., что на 4% ниже год к году, коньки подешевели на 5%, до 6,4 тыс. руб., санки — на 10%, до 2 тыс. руб., тюбинги-ватрушки — на те же 10%, до 1,8 тыс. руб.

Спрос на весенне-летний спортинвентарь заметили и маркетплейсы.

На Wildberries с начала января по 20 февраля двухколесных велосипедов купили на 55% больше год к году, трехколесных — на 76%, роликов на 56%, самокатов на 60%. Продажи велосипедных шлемов выросли на 99% в натуральном выражении.

Общий рост интернет-продаж спорттоваров в 2024 году составил 30%, до 259 млрд руб., отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его данным, эта категория находится на 11-м месте среди всех онлайн-покупок.

Алина Мигачёва