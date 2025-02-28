The Hatters, «Венский вечер» и «Свидание на четверых»

На этой неделе в Уфе выступит группа The Hatters, состоится концерт симфонического оркестра. В театрах представят спектакли «Свидание на четверых» и «Где-то и около». В кинозалах покажут фильмы «Кончится лето», «Клинер» и «Северный полюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

4 марта в ГКЗ «Башкортостан» Государственный академический симфонический оркестр Башкирии представит программу «Венский вечер». Это роскошный гала-концерт, который погрузит зрителей в праздничную атмосферу венских балов. В программе концерта — знаменитые вальсы, польки, марши и другие знаменитые сочинения Иоганна Штрауса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильшат Назаров — пресс-служба фестиваля «Виноград» Фото: Ильшат Назаров — пресс-служба фестиваля «Виноград»

7 марта в Тинькофф Холл выступят The Hatters. «Шляпники» (в переводе с английского) — поп-рок группа родом из Санкт-Петербурга. Артисты начинали свой творческий путь с выступлений в местных барах, но со временен завоевывали широкую известность. Коллектив не раз был хедлайнером на крупных фестивалях, собирал стадионы.

Спектакли

5 марта «The театр» представит драму «Где-то и около». Актеры ставят перед зрителями экзистенциальные вопросы. Что такое счастье? Как быть счастливым, даже когда за окном ураган и метель? Как жить так, чтобы счастье не зависело от чего-либо?

В ГКЗ «Башкортостан» 7 марта — комедия «Свидание на четверых». На сцену выйдут актеры, известные зрителю по телепроектам «Интерны» и «Солдаты» (Светлана Пермякова, Денис Бузин), «Кривое зеркало» (Александр Морозов, Наталья Коростелева). Герои пьесы в нелетную погоду оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Герои не догадываются, что эта ночь перевернет их жизни.

В тот же день в Театре кукол — спектакль «Озеро заколдованного коня». Постановка по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». Юноша Хаубан еще в детстве остался круглым сиротой. Став батыром, он отправляется в подводное царство Шульгена, встречает дочь подводного царя Нэркэс. Девушка помогает ему завладеть булатным мечом и освободить Акбузата. Герой побеждает злых духов и расправляется с коварным Шульгеном. Вернувшись на землю, Хаубан освобождает свой народ от рабства хана Масима и женится на красавице Нэркэс.

Кино

В кинотеатрах премьерный показ боевика «Клинер». Группа экоактивистов-радикалов на роскошной вечеринке в небоскребе захватывает 300 заложников, чтобы обличить коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды — безумец, планирующий убить заложников ради идеи. Только хрупкая простая мойщица окон, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец — может спасти людей от гибели.

В ролях: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Рэй Фиарон, Таз Скайлар, Ховард Чарльз и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мерзликин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Мерзликин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На экранах продемонстрируют отечественную ленту «Северный полюс». Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. В ролях: Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Амбарцум Кабанян и другие.

Еще один фильм российского кинематографа — драма «Кончится лето». В поселок после долгого отсутствия возвращается Кеша, которого ждут отец и младший брат Тима. Кеше двадцать семь, за его плечами срок. Он вернулся и устраивается на работу в золотодобывающую артель. Тиме семнадцать, он мечтает поступить в институт и получает высокие баллы на экзаменах. В этот момент Кешу «кидают» старатели, и он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.