Екатерина Первая

Катя Маер живет с родителями и старшим братом в Омске. У девочки тотальный акушерский паралич правой руки — результат травмы, которую Катя получила во время родов: девочка застряла в родовых путях, ее вытянули за руку уже в состоянии клинической смерти. Реаниматологи смогли вернуть Катю к жизни, но правая рука осталась неподвижной. Теперь, чтобы мышцы начали работать, нужно этапное хирургическое лечение по реконструкции плечевого нервного сплетения. Но лечение дорогое, у Катиных родителей таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начать лечение надо как можно скорее, иначе правая рука будет отставать в росте, станет меньше и короче левой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Начать лечение надо как можно скорее, иначе правая рука будет отставать в росте, станет меньше и короче левой

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Если бы Катя умела говорить, то наверняка рассказала бы, как по утрам папа, уходя на работу, улыбается ей, целует в макушку и машет на прощание. Потом мама с Катей на руках подходит к окну, и они долго машут папе вслед. Делать это сама девочка, конечно, еще не научилась, но папа очень надеется, что уже скоро дочка помашет ему в ответ — и правой ручкой тоже.

Еще Катя рассказала бы, что мама постоянно шепчет ей на ухо: «Все будет хорошо! Ты обязательно выздоровеешь. Если захочешь, будешь играть на пианино или гитаре. Или ездить на велосипеде. Или нарисуешь самую красивую картину. И очень скоро обнимешь нас с папой крепко-крепко обеими ручками».

Вера и Гарри познакомились в интернете.

— Мы уже были взрослые, у каждого за плечами брак, так что не торопили события, присматривались, не спеша узнавали друг друга,— рассказывает Вера.— И постепенно, без потрясений и страстей пришли доверие и любовь.

Многие годы мечтам Веры и Гарри стать родителями не суждено было сбыться. Тем радостнее стало известие о беременности.

— Я до сих пор помню тот день — когда узнала, стояла и плакала. Не могла поверить, что это наконец-то случилось,— вспоминает Вера.

Имя выбрали, можно сказать, синхронно: Гарри оно просто нравилось, а Вера хотела назвать ребенка в честь своей бабушки Екатерины. Потом были приятные хлопоты: покупка одежды, игрушек и даже «беременная» фотосессия. Казалось, никакая сила в мире не сможет омрачить счастье будущих мамы и папы.

Но роды пошли совсем не так, как мечтала Вера. В какой-то момент родовая деятельность прекратилась, акушерам пришлось вытягивать девочку, уже посиневшую, за руку. Вместо приветственного крика в родильном зале стояла оглушающая тишина. Врачи констатировали клиническую смерть, тут же начали реанимацию. Потом была искусственная кома. Когда состояние ребенка стало улучшаться, медики обратили внимание, что правая рука висит как плеть. Катю перевели в отделение патологии новорожденных, а спустя месяц выписали, диагностировав поражение правого плечевого нервного сплетения — девочка не могла двигать рукой. Рекомендации по поводу лечения медики дать затруднились.

Вера и Гарри стали искать клиники, где Кате могли бы помочь. И нашли — такой оказалась ярославская «Константа», где работает один из лучших в России микрохирургов Михаил Новиков. Вера списалась с ним, послала медицинские выписки и видео Кати. Доктор ответил, что нужно этапное лечение — микрохирургическая реконструкция нервного сплетения. Начать надо как можно скорее, иначе правая рука будет отставать в росте, станет меньше и короче левой. Пока Катя маленькая, можно вернуть руке подвижность, и девочка будет нормально расти и развиваться, пользоваться обеими руками.

Несмотря на юный возраст, характер у Кати проявляется вовсю: она веселая, настойчивая, боевая.

— По темпераменту дочка скорее в меня: я холерик. А вот внешне похожа на отца, тем более что у обоих нет волос. Правда, у Кати это временно,— смеется Вера. И добавляет: — Я читала, что люди, родившиеся, как Катя, первого числа, хотят быть первыми во всем, они лидеры по природе. И мне кажется, в дочке уже можно это увидеть. Екатерина — первая!

Но, конечно, чтобы в будущем девочка стала настоящим лидером, сейчас ей нужно выздороветь.

Родителям Кати не раз приходилось помогать и спасать, ведь Гарри пожарный, а Вера — медсестра. Но теперь помощь нужна им самим. Лечение очень дорогое. Никаких сбережений в семье нет, доходы скромные. А значит, помочь Кате можем только мы с вами. И мы же ни в коем случае не упустим эту возможность?

Для спасения Кати Маер не хватает 921 360 руб. Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Кати родовое повреждение надключичного отдела правого плечевого сплетения, тотальный акушерский паралич правой руки, отсутствуют активные движения во всех ее суставах. Планируется многоэтапное лечение — микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения. Начать нужно как можно быстрее. Надеюсь, в результате двигательные функции руки восстановятся в максимально полном объеме, это значительно улучшит качество жизни девочки, даст ей возможность нормально развиваться». Стоимость хирургического лечения 1 042 360 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 921 360 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Катю Маер, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кати — Веры Сергеевны Маер. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Евгения Васильева, Омская область