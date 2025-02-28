Полицейские в Бугульме раскрыли серию мошеннических действий, совершенных через сайт бесплатных объявлений и среди знакомых, на общую сумму более 1,3 млн руб. В ходе разыскных мероприятий был задержан 31-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Бугульме полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, мужчина выдавал себя за продавца автомобильных шин, получая от жертв деньги за несуществующий товар либо переводом на банковский счет своей сестры, либо наличными при встрече.

Полицейские в ходе расследования выявили семь эпизодов преступной деятельности в период с октября 2024 года по январь 2025 года. Сумма ущерба составила более 1,3 млн руб.

Подозреваемый признал свою вину.

В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится проверка его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

Артём Дергунов