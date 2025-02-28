В Хабаровске из-за нарушения санитарных норм отравились 25 школьников

Прокуратура Индустриального района Хабаровска совместно с Роспотребнадзором организовала проверку городской школы № 68 из-за жалоб на отравление учащихся. Всего, по данным ведомства, признаки кишечной инфекции были обнаружены у 25 детей. Все они обратились за медпомощью с 17 по 23 февраля, госпитализация детям не потребовалась.

По результатам проверки выяснилось, что АО «Комбинат питания», которое на основании муниципального контракта организует питание в школе №68, нарушило нормы санитарно-эпидемиологического законодательства. В настоящее время в школе проводится дезинфекция помещений, включая пищеблок, классы и места общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.

Прокуратура внесла представления руководителям школы и пищевой компании, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).