Замглавы конструкторского бюро «Технолог» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замдиректора по экономике и финансам ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"» Ирины Андреевой. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 27 февраля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, с ноября 2015 по май 2016 Андреева, используя свое служебное положение, совместно с коллегами по фамилиям Калинина и Шелудченко, путем злоупотребления доверием сотрудников Министерства науки и высшего образования РФ, похитили принадлежащие ФГУП денежные средства на общую сумму более 16 млн рублей.

Свою вину в инкриминируемом ей преступлении Андреева не признала и просила более мягкую меру. Суд, тем не менее, отправил ее в СИЗО на срок до 24 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании по делу о мошенничестве заместителя руководителя, главбуха и генерального директора ФГУП «СКТБ „Технолог“».

Андрей Цедрик