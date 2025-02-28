Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» успешно стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» успешно стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции госкорпорации «Роскосмос», организованной по случаю космического запуска.

Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС состоится 2 марта в 02:04 мск — после 49 часов 40 минут полета. Запланировано, что грузовик пробудет на орбите 193 сутки. «Он доставит на орбиту 2599 кг грузов, в том числе 1179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота»,— говорится в пресс-релизе российского космического агентства.

Запуск предыдущего грузового корабля, «Прогресс МС-29», состоялся 21 ноября 2024 года в 15:22 мск. Во время 50-часового полета он совершил 34 витка вокруг Земли.

Напомним, что сейчас на МКС находятся россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американцы Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Дмитрий Сотак