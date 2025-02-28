Директор, предъявите документы

Верховный суд РФ (ВС) постановил, что руководители брошенного бизнеса обязаны объяснить причины, по которым кредиторы компании не получили денежные средства. Ранее аналогичная позиция была высказана в отношении ликвидированных юрлиц, но теперь экономколлегия ВС распространила выводы и на брошенный бизнес. Директора такого предприятия не предоставили документы, из-за чего кредитор не смог подтвердить их вину для привлечения к субсидиарной ответственности. ВС не позволил возлагать на кредиторов невыполнимое бремя доказывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ВС разъяснил, что должен доказать кредитор, желающий привлечь к субсидиарной ответственности руководителей «брошенной» компании-должника. В рассмотренном ВС деле речь шла о неисполнении обязательств по договору поставки. ООО «Сталининград» заказало у ООО «Станкопоставка» новый радиально-сверлильный станок, однако продавец доставил старое оборудование, судя по всему изготовленное в 1970-х. Урегулировать разногласия в досудебном порядке не удалось, и покупатель обратился с иском, чтобы вернуть денежные средства, уплаченные за станок с «неустранимыми недостатками».

В феврале 2022 года Арбитражный суд Москвы разрешил спор и взыскал с «Станкопоставки» около 3,3 млн руб. Решение исполнено не было, и «Сталининград» инициировал банкротство поставщика. В феврале 2023 года арбитражный суд возбудил дело, но вскоре прекратил его из-за отсутствия у компании-должника средств на финансирование процедуры.

До марта 2022 года поставщиком руководила Елена Болсуновская, а после того как «Станкопоставку» попытались обанкротить, управление передали номинальному директору Альфии Сидоровой, после чего, по утверждению кредитора, ООО фактически прекратило деятельность. «Сталининград» потребовал привлечь бывших директоров как контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам компании. Но Арбитражный суд Москвы отклонил иск, поскольку кредитор не доказал, что именно ответчики довели организацию до неплатежеспособного состояния. При этом ходатайства кредитора об истребовании бухотчетности поставщика и данных о движении средств на счетах остались без удовлетворения. Решение устояло в апелляции и кассации (см. “Ъ” от 27 января).

Кредитор обжаловал отказ в ВС, и дело передали на рассмотрение экономколлегии, которая поддержала доводы истца и дала подробные разъяснения на этот счет.

Докажите вашу деятельность

Из определения ВС следует, что бремя опровержения доводов кредитора, предоставившего косвенные доказательства, лежит на контролирующих должника лицах, которые должны раскрыть свои документы и объяснить, «как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность» задолжавшей компании.

Экономколлегия напомнила, что Конституционный суд РФ (КС) в постановлении от 7 февраля 2023 года давал разъяснения для подобных случаев с ликвидированным юрлицом, у которого остались долги. КС тогда отмечал, что сторона должна иметь «объективную возможность предоставить необходимые доказательства». В частности, когда у кредитора нет доступа к документации предприятия, «обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности» возлагается на контролирующее лицо, уклоняющееся от предоставления информации. Эта же правовая позиция, признал ВС, применима к юрлицам, которые еще не исключены из ЕГРЮЛ, но являются фактически недействующими.

Таким образом, кредитору достаточно доказать наличие и размер задолженности, признаки «брошенного» бизнеса, факт контроля ответчиков над должником и «отсутствие содействия последних в предоставлении сведений» о деятельности компании, подытожила экономколлегия. В деле «Станкопоставки» такие обстоятельства были подтверждены, но, несмотря на это, ответчики не объяснили причины неплатежей и не раскрыли «реальное положение дел и действительный оборот» организации, говорится в решении ВС. В результате дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, которому предстоит «рассмотреть вопрос о перераспределении бремени доказывания».

Заведомо невыполнимая задача

Юристы поясняют, что это дело — пример спора о так называемой внебанкротной субсидиарке. Есть несколько основных случаев, в которых кредиторы претендуют на привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве, рассказывает адвокат юридической фирмы Case by Case Юлия Михальчук. К ним, в частности, относится прекращение банкротной процедуры из-за недостаточности средств и исключение компании из ЕГРЮЛ налоговиками из-за недостоверности сведений, объясняет госпожа Михальчук. Причем «в ряде случаев защита прав кредитора путем привлечения к внебанкротной субсидиарке является наиболее выгодным способом, особенно при небольшой сумме долга», замечает старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко.

В связи с этим внебанкротная субсидиарная ответственность привлекает к себе все больше внимания, а суды ежегодно рассматривают несколько сотен подобных споров, говорит госпожа Михальчук. Однако позиции по распределению бремени доказывания в таких делах только формируются, хотя в рамках банкротных процедур они уже устоялись, указывает госпожа Макаренко.

Юристы поддерживают выводы, к которым пришел ВС. Дело в том, что «у кредитора отсутствует возможность предоставить все доказательства неразумного поведения контролирующего должника лица, который, в свою очередь, заинтересован в сокрытии таких доказательств», рассуждает Татьяна Макаренко. На кредитора нельзя возлагать «заведомо невыполнимую задачу», соглашается Юлия Михальчук.

Госпожа Макаренко считает, что эта позиция ВС создает риски только для недобросовестных участников оборота. С ней согласен управляющий партнер Legal Eagles Армен Серобян: «Добросовестное контролирующее должника лицо, имеющее в своем распоряжении документы о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного бизнеса, может опровергнуть доводы кредиторов и предоставить доказательства того, что невозможность исполнения обязательств была обусловлена предпринимательским риском и носила случайный характер».

Более того, ВС правильно указал на экономическую равнозначность ликвидированных и «брошенных» юрлиц, подчеркивает господин Серобян. По его мнению, выводы экономколлегии пресекут попытки недобросовестных руководителей задолжавших предприятий уйти от ответственности. Такой подход, безусловно, «повысит уровень правовой защиты кредиторов и сформирует более ответственный корпоративный климат», уверена Юлия Михальчук.

Ян Назаренко, Анна Занина