Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NYP: актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за пересадки печени

Вероятная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг — отторгнутая после пересадки печень, пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на ее окружение. О смерти 39-летней актрисы стало известно вчера, 26 февраля, вечером. Как уточняет ABC News, женщина скончалась у себя в квартире, тело обнаружила ее мать.

Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Источники сообщали, что недавно Мишель Трахтенберг перенесла пересадку перечни. Если орган был отторгнут, можно говорить о естественной причине смерти актрисы, утверждает NYP. По словам друга актрисы, еще за несколько месяцев до случившегося она чувствовала «приближение» смерти.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. Когда будущей актрисе было три года, она снялась в рекламе моющих средств Wisk, а позднее появилась более чем в 100 рекламных роликах. Среди самых популярных ролей Мишель Трахтенберг зрители вспоминают ее участие в фильмах «Евротур» (2004), «Папе снова 17» (2009), а также в сериале «Баффи — истребительница вампиров». За роль Доны Саммерс в этом сериале она получила премию Teen Choice Awards в 2001 году.

Фотогалерея

Яркие моменты из жизни актрисы Мишель Трахтенберг

Предыдущая фотография
Мишель Трахтенберг на детском субботнике в Нью-Йорке, 1996 год

Мишель Трахтенберг на детском субботнике в Нью-Йорке, 1996 год

Фото: Bill Tompkins / Getty Images

Мишель Трахтенберг с актером Спенсером Бреслином на вечеринке в Диснейленде после премьеры фильма «Малыш», 2000 год

Мишель Трахтенберг с актером Спенсером Бреслином на вечеринке в Диснейленде после премьеры фильма «Малыш», 2000 год

Фото: Reuters

Съемки финального эпизода «Баффи — истребительницы вампиров», 2003 год (на фото — создатель, режиссер и сценарист «Баффи» Джосс Уидон)

Съемки финального эпизода «Баффи — истребительницы вампиров», 2003 год (на фото — создатель, режиссер и сценарист «Баффи» Джосс Уидон)

Фото: Damian Dovarganes / AP

Слева направо: Джейкоб Питтс, Тревис Вестер, Скотт Мехловиц и Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур», 2004 год

Слева направо: Джейкоб Питтс, Тревис Вестер, Скотт Мехловиц и Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур», 2004 год

Фото: DreamWorks / Everett Collection / East News

Премьера фильма «Евротур» в Лос-Анджелесе, 2004 год

Премьера фильма «Евротур» в Лос-Анджелесе, 2004 год

Фото: Jon Kopaloff / FilmMagic

Мишель Трахтенберг на хоккейном матче НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» в Staples Center, 2007 год

Мишель Трахтенберг на хоккейном матче НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» в Staples Center, 2007 год

Фото: Danny Moloshok / AP

Актриса на записи реалити-шоу «Проект Подиум» на Неделе моды в Нью-Йорке, 2008 год

Актриса на записи реалити-шоу «Проект Подиум» на Неделе моды в Нью-Йорке, 2008 год

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Премьера фильма «Сомнение» в Лос-Анджелесе, 2008 год

Премьера фильма «Сомнение» в Лос-Анджелесе, 2008 год

Фото: Matt Sayles / AP

Мишель Трахтенберг расписывается на гитаре в Gibson Guitar Lounge во время кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, 2009 год

Мишель Трахтенберг расписывается на гитаре в Gibson Guitar Lounge во время кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, 2009 год

Фото: Katy Winn / AP

Премьера фильма «Двенадцать» в кинотеатре The Cinema Society в Нью-Йорке, 2010 год

Премьера фильма «Двенадцать» в кинотеатре The Cinema Society в Нью-Йорке, 2010 год

Фото: Peter Kramer / AP

Мишель Трахтенберг (справа) в спа-салоне в Беверли-Хиллз, 2010 год

Мишель Трахтенберг (справа) в спа-салоне в Беверли-Хиллз, 2010 год

Фото: James Breeden, Matt Smith / East News

Актеры Пенн Бэджли и Мишель Трахтенберг на съемках сериала «Сплетница», 2012 год

Актеры Пенн Бэджли и Мишель Трахтенберг на съемках сериала «Сплетница», 2012 год

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Мишель Трахтенберг и президент National Geographic Channel Говард Оуэнс на премьере фильма «Убийство Кеннеди» в музее журналистики Newseum, 2013 год

Мишель Трахтенберг и президент National Geographic Channel Говард Оуэнс на премьере фильма «Убийство Кеннеди» в музее журналистики Newseum, 2013 год

Фото: Paul Morigi / Invision / AP

Мишель Трахтенберг на 4-й ежегодной церемонии вручения телевизионных наград Critics&#39; Choice в Беверли-Хиллз, 2014 год

Мишель Трахтенберг на 4-й ежегодной церемонии вручения телевизионных наград Critics' Choice в Беверли-Хиллз, 2014 год

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Следующая фотография
1 / 14

Мишель Трахтенберг на детском субботнике в Нью-Йорке, 1996 год

Фото: Bill Tompkins / Getty Images

Мишель Трахтенберг с актером Спенсером Бреслином на вечеринке в Диснейленде после премьеры фильма «Малыш», 2000 год

Фото: Reuters

Съемки финального эпизода «Баффи — истребительницы вампиров», 2003 год (на фото — создатель, режиссер и сценарист «Баффи» Джосс Уидон)

Фото: Damian Dovarganes / AP

Слева направо: Джейкоб Питтс, Тревис Вестер, Скотт Мехловиц и Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур», 2004 год

Фото: DreamWorks / Everett Collection / East News

Премьера фильма «Евротур» в Лос-Анджелесе, 2004 год

Фото: Jon Kopaloff / FilmMagic

Мишель Трахтенберг на хоккейном матче НХЛ между «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» в Staples Center, 2007 год

Фото: Danny Moloshok / AP

Актриса на записи реалити-шоу «Проект Подиум» на Неделе моды в Нью-Йорке, 2008 год

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Премьера фильма «Сомнение» в Лос-Анджелесе, 2008 год

Фото: Matt Sayles / AP

Мишель Трахтенберг расписывается на гитаре в Gibson Guitar Lounge во время кинофестиваля «Сандэнс» в Парк-Сити, 2009 год

Фото: Katy Winn / AP

Премьера фильма «Двенадцать» в кинотеатре The Cinema Society в Нью-Йорке, 2010 год

Фото: Peter Kramer / AP

Мишель Трахтенберг (справа) в спа-салоне в Беверли-Хиллз, 2010 год

Фото: James Breeden, Matt Smith / East News

Актеры Пенн Бэджли и Мишель Трахтенберг на съемках сериала «Сплетница», 2012 год

Фото: Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Мишель Трахтенберг и президент National Geographic Channel Говард Оуэнс на премьере фильма «Убийство Кеннеди» в музее журналистики Newseum, 2013 год

Фото: Paul Morigi / Invision / AP

Мишель Трахтенберг на 4-й ежегодной церемонии вручения телевизионных наград Critics' Choice в Беверли-Хиллз, 2014 год

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все