NYP: актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за пересадки печени

Вероятная причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг — отторгнутая после пересадки печень, пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на ее окружение. О смерти 39-летней актрисы стало известно вчера, 26 февраля, вечером. Как уточняет ABC News, женщина скончалась у себя в квартире, тело обнаружила ее мать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Мишель Трахтенберг

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

Источники сообщали, что недавно Мишель Трахтенберг перенесла пересадку перечни. Если орган был отторгнут, можно говорить о естественной причине смерти актрисы, утверждает NYP. По словам друга актрисы, еще за несколько месяцев до случившегося она чувствовала «приближение» смерти.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. Когда будущей актрисе было три года, она снялась в рекламе моющих средств Wisk, а позднее появилась более чем в 100 рекламных роликах. Среди самых популярных ролей Мишель Трахтенберг зрители вспоминают ее участие в фильмах «Евротур» (2004), «Папе снова 17» (2009), а также в сериале «Баффи — истребительница вампиров». За роль Доны Саммерс в этом сериале она получила премию Teen Choice Awards в 2001 году.