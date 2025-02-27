Экс-посол России в США: в мировой политике не хватает доверия

Бывший посол России в США Анатолий Антонов в колонке для «Ъ» выразил мнение, что в мировой политике главным образом не хватает доверия, без которого невозможно добиться стратегической стабильности и, cледовательно, договоренностей о контроле над вооружениями. Он отметил, что возможное решение этой проблемы зависит от воли западных лидеров и готовности США и их союзников учитывать национальные интересы России.

«Доверие возможно возродить, лишь возобновив сотрудничество и взаимодействие. В этом проявляется явное противоречие, которое еще предстоит урегулировать. Без сотрудничества нет доверия и наоборот. Доверие — это тяжело больной пациент не только в отношениях с США, но и другими натовскими и европейскими странами»,— написал дипломат.

Анатолий Антонов обратил внимание на роль дипломатии в снижении международной напряженности, которая, в свою очередь, прямо зависит от отношений России и США. «Для большинства международного сообщества очевидно: чем лучше российско-американские отношения, ситуация в области стратегической стабильности, тем мир чувствует себя спокойнее. Возможно ли это? Смотрю на ответ на этот вопрос с оптимизмом»,— указал господин Антонов, предположив, что «для изменения русофобской атмосферы» в США потребуются годы.

Подробнее об этом читайте в колонке Анатолия Антонова.

Лусине Баласян