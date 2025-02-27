Reuters: более 1000 сирийцев погибли в заключении на военном аэродроме при Асаде

Более тысячи сирийских граждан погибли в заключении на военном аэродроме Меззе в пригороде Дамаска в результате казней, пыток и жестокого обращения в годы нахождения у власти экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в отчете базирующейся в США правозащитной организации Сирийский центр правосудия и подотчетности (SJAC), который оказался в распоряжении агентства Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters

Как сообщает Reuters, сотрудники SJAC выявили семь предполагаемых мест захоронений граждан, погибших в результате внесудебных расправ в годы, когда у власти в стране находился экс-президент Башар Асад.

Согласно отчету, военный аэродром Меззе использовался правительством Башара Асада для содержания заключенных под стражей. В период с 2011 по 2017 год в нем содержалось по меньшей мере 29 тыс. задержанных, утверждают авторы отчета.

В отчете приводятся данные, полученные в результате анализа документов, показаний свидетелей и спутниковых снимков. Авторы доклада утверждают, что проанализировали данные разведки ВВС, в которых перечислены в общей сложности 1154 заключенных, которые умерли в период с 2011 по 2017 год. Помимо этого, группа исследователей опросила 156 выживших и 8 бывших сотрудников службы безопасности Сирии, в задачи которой входило наблюдение за противниками режима и их преследование. Как утверждает SJAC, все выжившие, которые приняли участие в исследовании, подвергались пыткам в годы заключения.

Журналисты Reuters не смогли самостоятельно подтвердить существование массовых захоронений, проанализировав спутниковые снимки, однако увидели признаки разрушения земли на снимках многих мест, указанных SJAC. В двух местах — на территории аэропорта Меззе и на кладбище в Надже — видны явные следы длинных траншей, вырытых в периоды, соответствующие показаниям свидетелей из SJAC, пишет агентство.

Анастасия Домбицкая