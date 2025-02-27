На Ставрополье ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона

На одной из дач Зеленокумска Ставропольского края 40-летний ставрополец оборудовал цех по производству наркотических веществ. В подпольной лаборатории он изготавливал синтетические препараты, запрещенные законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

Полицейскими установлено, что ранее привлекавшийся за незаконный оборот наркотиков местный житель, развернул производство «синтетики» для теневого интернет-магазина. Все операции по сбыту и приобретению компонентов для изготовления совершались через тайники-закладки.

На месте оперативники изъяли более 2 кг готового мефедрона и несколько десятков контейнеров и канистр с прекурсорами – порошкообразным веществом и жидкими реагентами. Также полицейские обнаружили в помещении большое количество лабораторного оборудования, спецодежду и упаковочные материалы.

Масса изъятого мефедрона равняется 10 тыс. разовых доз, а общего объема хватило бы для производства еще порядка 60 кг готового синтетического наркотика.

В отношении подозреваемого и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчина задержан, проводятся следственные действия.

Николай Аксенов