Снега зимой не дождешься

В Нижнем Новгороде развивается спор вокруг долгосрочных концессий по созданию и эксплуатации трех муниципальных станций снеготаяния. Городская администрация в суде пытается расторгнуть соглашения с концессионерами «Чистые улицы Приволжья» и «Проснег». Одно дело городские власти уже проиграли. Концессионер считает, что администрация умышленно блокирует его работу, не оказывая содействия и не поставляя снег с улиц Нижегородского района. Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что к концессионеру есть претензии, но спор должен решиться в суде. Губернатор Глеб Никитин, разбиравшийся в споре города и концессионера, считает, что необходимо искать мирный путь.

Мэрия и концессионер разошлись во взглядах на работу станций снеготаяния

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский арбитражный суд рассматривает иски городской администрации о расторжении 20-летних концессий по реконструкции и строительству двух станций снеготаяния в Нижнем Новгороде. По условиям концессий частный инвестор за свой счет создает для города станции и затем эксплуатирует их, окупая свои затраты за счет утилизации убранного с улиц снега. Строительство ведут ООО «Чистые улицы Приволжья» (ЧУП) и компания «Проснег», аффилированные друг с другом.

В рамках обеспечения иска «Чистым улицам Приволжья» запретили строительство станции в Московском районе. Компания в суде смогла частично отменить запрет. Мэрия пыталась опротестовать это решение, но апелляционный суд поддержал концессионера.

Станция в Советском районе работает, как и станция в Нижегородском районе. Последнюю эксплуатирует «Проснег», с которым городские власти также пытались разорвать отношения из-за того, что компания не оформила страховку исполнения своих обязательств. Суд отказал в расторжении по такому основанию, а концессионер представил страховой полис позже.

Формально городские власти хотят разорвать концессии на основании того, что частные партнеры не соблюли начальные сроки ввода станций в 2023 году, а также не оформляли страхование своей ответственности. Однако представитель ЧУП и «Проснег» Максим Захаров полагает, что городская администрация ищет любые предлоги для того, чтобы заблокировать работу компаний. По словам инвестора, в концессию с городом не была заложена плата за техприсоединение к коммуникациям «Россетей» и водоканала.

«Сроки мы не выдержали именно из-за долгих согласований техусловий. А за подключение к сетям водоканала с нас сначала попросили 150 млн руб. Я не понимаю логики: мы инвестируем в создание муниципальных объектов, а муниципальный водоканал выставляет нам такие суммы. После того как мы пустили первую станцию и начали топить снег, водоканал потребовал от нас плату за негативное воздействие на центральную канализацию: по 96 руб. с кубометра. Этих затрат не было в финансовой модели. Мы пошли в администрацию с просьбой включить их в тариф, но нам отказали, заявив, что это коммерческие риски»,— рассказал Максим Захаров.

По его словам, на станцию снеготаяния в Нижегородском районе в новогодние праздники привезли на утилизацию всего два грузовика (40 куб. м), хотя городские власти отчитались о вывозе 52 тыс. куб. м снега.

Концессионер полагает, что муниципальные коммунальные учреждения всячески уклоняются от правильной утилизации по тарифам, предпочитая по старинке за наличные складировать грязный снег на временных площадках, тем самым нанося экологический ущерб почве и грунтовым водам. Срочные договоры на снеготаяние были заключены только после вмешательства природоохранной прокуратуры и губернатора, рассказал господин Захаров.

Он уверен, что судебные иски мэрии по разрыву концессий, блокировка строительства в Московском районе и загрузки снегом работающих станций связаны с попыткой передела в пользу «определенных лиц». По словам Максима Захарова, ранее на него выходили переговорщики, предлагая переуступить концессии с городом по более низкой цене. Однако в модернизацию станций совокупно вложено уже около 500 млн руб., это прямые затраты концессионера, которые ему никто не возместит.

«Мы устали от этой борьбы и абсолютно нелогичных действий администрации. Но будем доказывать свою правоту дальше», — отметил он.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что станции в Нижегородском и Советском районах работают. «Мы снег на них утилизируем, и это самое главное. Остальные вопросы финансового, экономического и юридического характера решаются в суде. В чем-то мы с концессионером не сходимся, и в суде надо решить, кто из сторон не прав. Есть определенные моменты, которые концессионер, с нашей точки зрения, не выполняет. Поэтому один из вариантов — расторжение соглашений. Если суд нас не поддержит, будем дальше взаимодействовать с концессионером. Нужно дождаться окончания судебных споров», —добавил мэр, не став конкретизировать претензии.

Он назвал «ерундой» подозрения в том, что администрация умышленно не возит снег на станции. По словам Юрия Шалабаева, город обязан утилизировать оговоренное количество снега, иначе концессионеру придется компенсировать минимальный платеж за недозагрузку.

По стройке станции в Московском районе проблема в том, что с администрацией не были согласованы проектные решения, отметил мэр.

Проблематика по станциям снеготаяния в январе обсуждалась на отдельном совещании у губернатора. Юрий Шалабаев не стал комментировать результаты этой рабочей встречи.

Губернатор Глеб Никитин считает, что если дошло до исков по расторжению, то «концессионер, конечно, не прав». «Но администрация ищет решения для мирного урегулирования»,— отметил глава региона.

Роман Кряжев