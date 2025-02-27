Киоски подведут под снос без суда

Петербургские парламентарии предложили согласовывать установку торговых ларьков исключительно на основании городской схемы размещения точек продажи, даже если речь идет о частных территориях. Не согласованные городом объекты будут сносить без суда. Эти правила депутаты хотят сделать общими на территории всей России, поправки направят в Госдуму. В Смольном замечают, что сейчас город фактически не может регулировать самовольное размещение ларьков на земле, находящейся в частной собственности. В Законодательном собрании инициатива вызвала часовую дискуссию: одни доказывали, что киоски вносят хаос, другие называли законопроект антиконституционным и нарушающим права и свободы граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законопроект определяет полномочия органов власти и обязательства для владельцев торговых точек. Документ устанавливает, что размещать киоски на частных территориях можно только в соответствии со схемой размещения таких объектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Законопроект определяет полномочия органов власти и обязательства для владельцев торговых точек. Документ устанавливает, что размещать киоски на частных территориях можно только в соответствии со схемой размещения таких объектов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действующие сейчас правила размещения ларьков, как считают авторы, не работают: владельцы должны получить одобрение от нескольких инстанций. Из-за того, что процедура эта сложная, предприниматели в большинстве случаев не уведомляют город о том, что планируют разместить торговый объект. При этом сделать с этим местные власти ничего не могут, их полномочия касаются лишь нестационарных торговых объектов, размещенных на территории, принадлежащей городу. Если же точка продажи находится на частном участке, то владельца могут штрафовать по разным статьям — от незаконной торговли до каких-либо притянутых обвинений, но снести его точку никто не может. Подобная лазейка для бизнеса смутила и город, и авторов проекта, поэтому законопроект был внесен в ЗакС.

Проект федеральной инициативы об урегулировании правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО) депутаты ЗакСа приняли за основу на заседании 26 февраля. Идею согласовывать с чиновниками ларьки предложили единороссы Денис Четырбок, Александр Ходосок и Валерий Гарнец. Последний представил проект коллегам.

По словам господина Гарнеца, в первую очередь поправки коснутся ларьков рядом с многоквартирными домами и придомовыми территориями. Депутат особенно отметил, что размещать киоски на частных территориях не запрещается, просто они тоже подлежат санкционированию.

Документ устанавливает, что размещать киоски на частных территориях можно только в соответствии со схемой размещения таких объектов. Схему устанавливает каждый регион самостоятельно. Если же НТО разместили в несанкционированном месте, его можно будет снести без суда, прописано в проекте.

Также авторы предложили закрепить правила внешнего вида ларьков — визуальный образ должен соответствовать правилам благоустройства на территории муниципалитета. По словам Дениса Четырбока, федеральную инициативу они решили предложить из-за многочисленных жалоб петербуржцев на беспорядок под окнами квартир.

Законопроект вызвал бурные обсуждения у депутатов ЗакСа, в том числе у коллег по фракции. Так, Алексей Макаров отметил, что инициатива рискованная, так как может повлечь препятствия для развития малого бизнеса. Коммунист Алексей Зинчук попросил прописать в документе, что согласование необходимо лишь в случае нахождения ларька у многоквартирного дома. В ином случае могут пострадать бабушки, торгующие пирожками, считает депутат.

Подключился к обсуждению и лидер парламентских «Новых людей» и предприниматель Дмитрий Павлов, лоббирующий интересы бизнеса в ЗакСе. Он также заметил, что поправки могут сделать Петербург менее привлекательным для инвесторов. По его словам, малым предприятиям придется расширять штат, чтобы новые сотрудники занимались процедурами согласования с городом. Коллега господина Павлова Дмитрий Панов и вовсе считает, что проект неактуальный, так как формат киосков почти умер. По его словам, предпринимательское сообщество сошлось на неэффективности такой формы продажи. Господин Панов также напомнил о сносе киосков с сувениркой у Спаса на Крови в этом месяце и спросил, как эта инициатива сочетается с планами администрации сократить места размещения ларьков.

Причем автор инициативы Валерий Гарнец даже согласился с этой позицией и назвал киоски «абсолютно бесполезной для города вещью». Но он считает, что проблема поднимается из-за того, что арендатор нанимает субподрядчиков «с сомнительным происхождением» без гражданства, а город с этого ничего не зарабатывает, так еще и наказать нарушителей не может.

Раскритиковал проект беспартийный член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов. Он считает, что законодательство в таком случае создает условия для коррупции. «Он дает возможность произвольно отказывать владельцам земельных участков в праве использовать свою землю для ведения торговли»,— пояснил депутат. Коллеги по фракции были с ним солидарны.

Лидер «Яблока» в парламенте Александр Шишлов настаивал, что эти поправки нарушат конституционные права граждан — право частной собственности. Господин Гарнец контраргументировал: в Конституции прописано, что некоторые права и свободы могут ограничиваться государством. Господин Шишлов парировал, что имущество может изыматься только по решению суда. В случае принятия поправок же несанкционированные ларьки сносить планируют по решению городских властей.

Член «Единой России» Константин Чебыкин в ответ на критику предложил и вовсе ввести еще больше ограничений и требований. Он привел наглядный аргумент за изменение закона: депутат рассказал, что у станции метро «Приморская» торговые точки сдают частники и там всегда хаос, а пройти через ларьки в час пик можно с трудом. Причем через дорогу от станции участок под ларьки сдавал председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ). Вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко напомнил, что раньше глава района отвечал за ситуацию с торговлей. Более того, регулировали ситуацию отдельные комиссии при администрациях.

Господин Чебыкин предложил «по примеру Москвы навести порядок», чем вызвал одобрение у господина Гарнеца. Массово зачищать город от ларьков, опираясь на столичный опыт, местные власти начали активно в феврале этого года. В Смольном пообещали даже убрать летние веранды с Невского проспекта. Общее число киосков может сократиться на треть в ближайшие пару лет.

Полина Пучкова