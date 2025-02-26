По судам как по бульвару

Администрация Новороссийска пытается оспорить решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), которая признала незаконным отказ властей выдавать местному девелоперу разрешение на строительство жилого комплекса «Бульвар Черняховского» из-за неточностей в поданных им документах. Суды нижестоящих инстанций поддержали позицию ФАС, отметив, что действия службы направлены на улучшение предпринимательского климата в отрасли и исключение необоснованных административных барьеров. Администрация города рассчитывает выиграть дело в кассационном суде. Юристы считают, что у мэрии мало шансов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Администрация Новороссийска подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа на решения нижестоящих инстанций в споре с ФАС. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, антимонопольное ведомство признало нарушающим законодательство о защите конкуренции отказ городских властей выдать местному девелоперу ООО «Строй-Ресурс» разрешение на строительство ЖК «Бульвар Черняховского». Жилой комплекс планируют построить рядом с одноименным бульваром и памятным знаком «Передний край обороны Малой земли».

В октябре 2023году девелопер обратился за выдачей разрешения на строительство ЖК, но получил отказ со ссылкой на недочеты в документах. Он пожаловался в ФАС, в результате мэрии было предписано пересмотреть заявление застройщика еще раз. В январе 2024 года горархитектура рассмотрела заявление и повторно отказала ООО «Строй-Ресурс», сославшись на истечение срока действия градостроительного плана земельного участка (он был действителен только на момент первичной подачи документов). Кроме того, власти указали на то, что участки, на которых планируется реализовать проект, имеют разный статус: один — для многоэтажной жилой застройки, другой — для хранения транспорта. ФАС выдала еще одно предписание об устранении антимонопольного законодательства и пересмотре заявления девелопера, которые городские власти попытались обжаловать в суде.

Арбитражный суд Москвы, а затем и Девятый арбитражный апелляционный суд, приняли в споре сторону ФАС. Они не согласились с доводами мэрии о том, что служба вышла за пределы своих полномочий.

Суды указали, что ФАС имеет законное право рассматривать жалобы на нарушение административных процедур в сфере строительства, тем самым она решает задачи улучшения предпринимательского климата в отрасли, исключая необоснованные административные барьеры.

Не усмотрели они нарушений и в том, что два застраиваемых участка имеют разное назначение, ведь и объекты на них планируется возвести разные — ЖК и автостоянку — в соответствии с видами разрешенного использования участков. Также суды посчитали, что застройщик успел подать документы вовремя, до истечения срока их действительности, так как поступление на повторное рассмотрение в горахитектуру не является новой подачей.

В администрации Новороссийска изданию пояснили, что юристы мэрии рассчитывают доказать, что отказ в выдаче разрешения был правомерен, потому что датой подачи документов застройщиком все-таки следует считать дату их повторного поступления на рассмотрение (то есть, за пределами срока действительности градостроительных планов земельных участков). Суды, по мнению новороссийских чиновников, ошибочно посчитали процедуру подачи единой, так как не учли, что первоначальное предписание ФАС оспорено городскими властями и признано незаконным (согласно данным арбитражной картотеки, в этом процессе не поставлена точка: антимонопольная служба пытается пересмотреть дело в кассационном суде — примеч. «Ъ-Новороссийск»).

Московский адвокат, арбитражный управляющий и медиатор Юлия Иванова отмечает, что девелопер подстраховался и вступил в спор не лично, а решил действовать через антимонопольную службу. «Застройщик обоснованно предъявлял жалобы в ФАС, так как отказ в выдаче разрешения на строительство не был основан на нормах права. И даже тот факт, что мэрия добилась отмены в суде промежуточного решения ФАС, не значит, что процесс рассмотрения документов застройщика был прерван. Я не думаю, что мэрии удастся чего-то добиться в судах, разрешение на строительство, скорее всего, ей выдать придется», — считает юрист.

Михаил Волкодав