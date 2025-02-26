Прокурор запросил 10 лет колонии экс-гендиректору красноярского Фонда капремонта

В Красноярске, где слушается уголовное дело о взятке в отношении бывшего гендиректора регионального Фонда капительного ремонта Михаила Попелышева, начались судебные прения. Прокурор просил назначить экс-чиновнику 10 лет колонии строгого режима и штраф в 5-кратном размере взятки, сообщил Telegram-канал надзорного ведомства. Также гособвинитель потребовал конфисковать имущество подсудимого — квартиру в Москве площадью 89 кв. м., земельный участок в Красноярске и внедорожник Mitsubishi Pajero. 26 марта в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, весной 2023 года гендиректор регионального Фонда капремонта предложил знакомому застройщику помощь в заключении контрактов, потребовав за свои услуги 12 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 5 мая 2023 года глава Фонда получил от бизнесмена 1,6 млн руб., 2 июня того же года еще 5 млн руб. После получения второго «транша» его задержали.

Михаил Попелышев вину не признал. По его словам, пакет с деньгами, с которым он был задержан, он посчитал подарком на прошедший юбилей.

Илья Николаев