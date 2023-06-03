По подозрению в коррупции задержан глава красноярского Фонда капремонта многоквартирных домов

В Красноярске задержан гендиректор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил Попелышев, который подозревается во взяточничестве. Об этом рассказали в прокуратуре края, которая поставила на контроль расследование уголовного дела.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы ФСБ. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемый предложил знакомому директору стройфирмы за взятку 12 млн руб. покровительствовать его компании — обеспечивать ее контрактами, принимать работы в случае выполнения их в ненадлежащем качестве. По данным следствия, согласно достигнутой договоренности, 5 мая глава Фонда получил от бизнесмена 1,6 млн руб., 2 июня еще 5 млн руб. После получения второго «транша» подозреваемого задержали. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

Официальный представитель прокуратуры Красноярского края Олеся Климова сообщила, что ранее ведомство вносило представление в региональное правительство «в связи с грубыми нарушениями в деятельности Фонда». «Прокурорской проверкой вскрыты многочисленные факты волокиты при заключении контрактов с победителями аукционов, что затягивало сроки выполнения работ. Выявлены случаи ремонта заведомо аварийных жилых домов, неэффективного распоряжения денежными средствами Фонда, а также затягивания ремонта технически сложных объектов. Представление находится на рассмотрении», — сказала Олеся Климова.

Илья Николаев