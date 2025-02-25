Фитнес ставит рекорды

Оборот фитнес-индустрии в республике за год вырос на 20% — до 4,2 млрд руб., а средний чек — на 10%. По данным исследовательского агентства FitnessData, в регионе, где уровень проникновения фитнес-услуг оценивается в 8%, сохраняются точки для роста индустрии. Опрошенные «Ъ-Уфа» представители уфимских фитнес-клубов и отраслевые эксперты подтверждают, что интерес к рынку фитнес-услуг растет. Однако, несмотря на рост выручки, отмечают они, рентабельность бизнеса несколько ухудшилась в результате увеличения затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок фитнес-услуг в Башкирии за год вырос на 20%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Рынок фитнес-услуг в Башкирии за год вырос на 20%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 2024 году, по данным исследовательского агентства FitnessData, оборот рынка фитнеса в Башкирии вырос на 20% по сравнению с 2023 годом, достигнув 4,2 млрд руб. В среднем по стране он вырос на 23%, до 263 млрд руб. Средний чек всех операций в фитнес-объектах республики увеличился на 10%, что также близко к среднероссийским показателям, которые продемонстрировали рост на 11%. Конкретные цифры агентство не приводит.

В Уфе, по словам руководителя отдела аналитики FitnessData Светланы Калины, действуют более 210 фитнес-объектов. «Большинство новых фитнес-объектов — студии, однако есть и открытия среди клубов. В начале этого года в Уфе откроется первый клуб федеральной сети Spirit»,— отметила госпожа Калина.

По ее словам, фитнес-клубы с рекуррентной моделью (ежемесячной подпиской на занятия в зале) развиваются активнее классических. «По итогам 2024 года, доля рекуррентных платежей в структуре реализации клубных карт в целом по России достигла уже 10% и продолжит расти в ближайшие годы»,— добавила собеседник.

В Уфе уровень проникновения фитнес-услуг оценивается в 8%, в то время как в Москве этот показатель достигает 16%, в Санкт-Петербурге — 14%, а в некоторых городах-миллионниках превышает 10%.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отмечает, что ситуация в фитнес-индустрии Башкирии не отличается от среднероссийской.

«С конца 2021 года финансовые обороты в сфере фитнеса растут не только за счет некоторого осторожного повышения цен, но и в результате увеличения количества посетителей фитнес-клубов. Показатель Уфы — 8% — очень хороший. Учитывая общероссийские темпы, на мой взгляд, на горизонте ближайших лет мы достигнем среднеевропейского уровня проникновения фитнеса в жизнь людей — от 15 до 20%»,— отмечает госпожа Киселева.

По ее мнению, за последние два года затраты на создание фитнес-клубов выросли в 1,5–1,7 раза. «Разумеется, это влияет на сроки окупаемости (до 10 лет), потому что соразмерно поднять цены для посетителей участники рынка не могут. Поэтому, конечно, сложно открывать новые клубы. Поддерживать существующие — это тоже вопрос очень непростой. Импортозамещения не случилось. Практически все оборудование продолжают привозить из-за рубежа, но по цене в 2-2,5 раза дороже, чем раньше»,— пояснила Ольга Киселева.

«Наши данные подтверждают общий рост рынка по сравнению с 2023 годом — выручка в 2024 году выросла на 25%. Основным драйвером роста, на наш взгляд, является увеличение числа потребителей, интересующихся спортом и здоровым образом жизни. В перспективе динамика сохранится»,— заявил «Ъ-Уфа» владелец уфимского холдинга Persona sport Хайдар Хусаинов.

PR-консультант уфимской сети фитнес-центров F-team Артем Клименко согласен, что «все больше жителей Уфы и республики стремятся к здоровому образу жизни». «При этом средний чек увеличился на 10%, а количество членов клубов — на 8%. Клубы вынуждены поднять цены из-за роста издержек: рост коммунальных услуг, стоимости услуг подрядчиков, расходных материалов, оборудования. Несмотря на рост оборотов, показатель рентабельности падает из-за более быстрого роста издержек,— отмечает господин Клименко.— Новые клубы открывать очень сложно, стоимость строительно-монтажных работ кратно увеличилась, оборудование импортное стало дороже из-за курса рубля и осложнения логистики. Процентная ставка по кредитам фактически запретительная. По объявленным программам господдержки нет лимитов и фактически ее нет».

Булат Баширов