Генпрокуратура РФ проиграла спор нижегородским дорожникам на 1,3 млрд рублей

Нижегородский облсуд отказал Генеральной прокуратуре РФ, подавшей апелляционное представление по резонансному делу о признании недействительной сделкой картеля по содержанию дорог Нижнего Новгорода в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таким образом, оставлено в силе решение Ленинского райсуда об отказе в удовлетворении исковых требований надзора: настаивавший на картельном сговоре заместитель генпрокурора Игорь Ткачев просил взыскать с восьми дорожно-строительных организаций и двух физлиц 1,365 млрд рублей незаконного дохода, полученного по муниципальным контрактам. Сначала суд удовлетворил этот иск, но после отмены в Верховном суде РФ судьи прислушались к доводам дорожников.

В ходе повторного рассмотрения представитель Генпрокуратуры уточнил иск, попросив признать недействительными сделками уже не картельное соглашение, а отдельные муниципальные контракты, исключить из числа ответчиков физлиц-бывших руководителей муниципальных предприятий Нижнего Новгорода, и передать дело на рассмотрение в арбитражный суд Нижегородской области. Однако областной суд вслед за районным не нашел законных оснований для изменения исковых требований и их удовлетворения.

По мнению адвоката Николая Остроумова, представлявшего одного из ответчиков, апелляционный суд профессионально и принципиально подошел к рассмотрению дела. «Отказ в удовлетворении требований Генеральной прокуратуры имеет большое значение для правоприменительной практики, данный спор фактически стал прецедентным. Состоявшееся решение имеет большое значение не только для правоприменительной практики, но и для социальной сферы, так как взыскание 1,365 млрд руб. неизбежно влекло за собой банкротство всех основных участников нижегородского рынка дорожного строительства. Тысячи человек могли потерять работу, а администрации районов Нижнего Новгорода рисковали остаться без подрядчиков на работы по содержанию дорог общего пользования», — заметил Николай Остроумов.

В Генеральной прокуратуре с отказом областного суда не согласны и намерены обратиться в кассационную инстанцию.

Иван Сергеев