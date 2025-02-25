Госдума приняла закон, запрещающий исключительно онлайн-обучение в медвузах

Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче Минздраву контроля за рынком дополнительного профессионального медобразования. Закон возлагает на ведомство ответственность за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ, а также вводит запрет на исключительно онлайн-обучение на программах среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас ведомство устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему организациях. Из 127 зарегистрированных медицинских вузов Минздраву подведомственны только 49, еще 56 — Минобрнауки, 3 — Минпросвещения, 3 — органам местного самоуправления, 2 — правительству РФ.

Поправки в закон «Об образовании» внесла в Госдуму в июне 2024 года группа депутатов, в числе которых Владислав Даванков («Новые люди»), Бадма Башанкаев («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»). В Минздраве целью проекта называли борьбу с «недобросовестными участниками» рынка образовательных услуг. Бадма Башанкаев говорил, что медицинским образованием «зачастую» занимаются организации, у которых нет необходимой материально-технической базы.

О законе — в материале «Ъ» «Медикам хотят запретить переучиваться дистанционно».

Полина Мотызлевская