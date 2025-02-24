В Госдуме предложили признать британскую BBC нежелательной организацией

Зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских («Единая Россия») направил в Генпрокуратуру «примеры злодеяний со стороны BBC» для признания Британской вещательной корпорации нежелательной в РФ организацией. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале. «На мой взгляд, есть все основания, чтобы признать британскую медиадубину нежелательной у нас организацией со всеми вытекающими последствиями»,— написал господин Альшевских.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Альшевских

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мягко говоря, информация (которую публикует BBC.— "Ъ") не соответствует действительности — либо это фейки, либо вранье, либо русофобия,— пояснил единоросс "Ъ".— Когда были трагические события в Буче, BBC была одним из тех мировых СМИ, которые достаточно агрессивно обвиняли и обливали грязью Российскую Федерацию, вооруженные силы РФ». По убеждению парламентария, многие материалы корпорации попадают под «уголовно наказуемые вещи», в частности ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ).

Андрей Альшевских также сообщил, что располагает информацией о попытке BBC «заказывать» у региональных журналистов или простых граждан РФ съемку сюжетов, которые должны носить «негативный характер»: «Чтобы снимали региональную специфику, депрессивную жизнь в малых деревнях, селах, показывали, что экономика разваливается, государство не выполняет свои социальные обязательства». Речь, по словам депутата, идет, в частности, о Бурятии, где журналисты «начали работать по редакционному заданию» BBC, но «в ходе сбора материалов поняли, что что-то не то, и прекратили это делать».

Напомним, в 2022 году деятельность BBC в России была прекращена по решению ее руководства из-за принятого Госдумой закона об уголовной ответственности за фейки о спецоперации. Одним из учредителей корпорации является правительство Великобритании, но препятствием для признания BBC нежелательной организацией на территории РФ это уже не является. В июле 2024 года был принят закон, позволяющий признавать нежелательными не только неправительственные зарубежные и международные организации, но и те из них, где учредителями или участниками являются государственные органы. Россияне, сотрудничающие с нежелательными организациями, могут понести как административную (ст. 20.33 КоАП РФ), так и уголовную (ст. 284.1 УК РФ) ответственность.

Божена Иванова