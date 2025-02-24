«Положенец» получил новый срок

В Новосибирске рассмотрели уголовное дело криминального «авторитета» Андрея Гавриленко (Андрей Молодой), который в 2022 году был наделен статусом «положенца». Он обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии, пропаганде идеологии запрещенного экстремистского движения АУЕ, за что получил восемь лет и четыре месяца колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрея Гавриленко был «смотрящим» за колониями Новосибирской области, считает следствие

Фото: Пресс-служба Новосибирского областного суда Андрея Гавриленко был «смотрящим» за колониями Новосибирской области, считает следствие

Фото: Пресс-служба Новосибирского областного суда

Новосибирский областной суд сегодня вынес приговор криминальному «авторитету» Андрею Гавриленко. По сведениям силовиков, «положенцем» Андрей Молодой стал в 2022 году по рекомендации воров в законе Камо Сафаряна (Камо Горьковский) и Гилани Алиева (Гилани Седой) и являлся «смотрящим» за исправительными учреждениями Новосибирской области. «Авторитет» контролировал обстановку в колониях, добившись через подручных беспрекословного исполнения принимаемых им решений, отвечал за пополнение «общака», занимался разрешением криминальных споров, выступая «третейским судьей», назначал доверенных лиц на нижестоящие уровни в преступной иерархии.

На основании материалов новосибирского УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). В июле 2022 года ранее судимого за кражу «авторитета» задержали в Санкт-Петербурге. По месту его жительства, в арендованной квартире дома на улице Плесецкой, оперативники провели обыск, изъяв смартфоны и банковские карты. Задержанного доставили под конвоем в Новосибирск.

В дальнейшем ему дополнительно инкриминировали ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, максимальное наказание — шесть лет заключения). Речь шла о пропаганде движения «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил. В деле указывается, что авторитет поручил доверенным лицам наставлять заключенных-новичков неукоснительно соблюдать традиции запрещенной в РФ криминальной субкультуры.

В марте прошлого года его дело поступило в суд. Слушания проходили в закрытом режиме, суд мотивировал это «интересами безопасности участников разбирательства». О том, какую правовую позиция занял «авторитет», не сообщалось. Сегодня состоялось заключительное заседание. Как рассказали в пресс-службе суда, Андрею Гавриленко назначили восемь лет и четыре месяца в колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года после освобождения.

В апреле 2022 года Новосибирский областной суд приговорил к восьми с половиной годам колонии особого режима другого криминального авторитета Бай-Али Солтаханова, признав его виновным в занятии высшего положения в криминальной иерархии. По материалам дела, он являлся ставленником известного вора в законе Ахмеда Шалинского. В материалах дела указывается, что «авторитет» выступал в регионе координирующим звеном в преступной иерархии.

Константин Воронов