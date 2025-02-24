Рябков предупредил о рисках прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит последствиями, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона донесла эту позицию до представителей США на встрече в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но... прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня»,— сказал он в интервью «РИА Новости». А новый конфликт, по мнению господина Рябкова, может принести еще более тяжелые последствия.

Как отметил замминистра, необходимо найти долгосрочное решение, которое включало бы «преодоление первопричин происходившего на Украине и вокруг нее». Господин Рябков уточнил, что нужно заниматься в том числе нерасширением НАТО и обеспечением прав русскоязычного населения на Украине, «которые буквально растоптаны».

Первый раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп заявил, что после этой встречи стал «намного более уверен» в вопросе урегулирования военного конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив их результативность.

Подробности — в материале «Ъ» «Украина за скобками».