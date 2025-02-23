Новая Зеландия расширила санкции против России

В санкционные списки Новой Зеландии добавили 27 физических и 25 юридических лиц, сообщается на сайте МИД страны. Рестриктивные меры приняты в ответ на действия России в отношении Украины, говорится на сайте ведомства.

В отношении кого введены санкции, в сообщении не раскрывается. Отмечается лишь то, что под ограничения попали:

«акторы, причастные к взрыву детской больницы в Киеве»;

«российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России»;

«российские деятели, причастные к принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей в России»;

«высокопоставленные военнослужащие Северной Кореи, принимавшие участие в оказании стратегической помощи армии России».

Санкционные списки власти Новой Зеландии расширили 21 февраля 2025 года.