В Госдуме предложили сохранить за военнослужащими право получать медпомощь по ОМС

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР (Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Владимир Сипягин, Елена Афанасьева) внесла в Госдуму проект изменений в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», согласно которому военнослужащие смогут пользоваться полисом медицинского страхования в случае призыва (поступления) на военную службу. Сейчас военные обслуживаются только в медицинских учреждениях, подведомственных Минобороны. Действие полиса ОМС на срок военной службы приостанавливается.

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«На практике могут возникать ситуации, при которых военнослужащий, находясь, например, в отпуске, не имеет возможности добраться до специализированных медицинских организаций по причине их удаленности от места его фактического нахождения,— сказано в пояснительной записке к поправкам.— В данном случае военнослужащий будет вынужден получать медицинскую помощь платно. Полагаем, что в период мобилизации всех ресурсов государства для поддержания надлежащего и достойного уровня обеспечения военнослужащих, в том числе находящихся на СВО, такая ситуация недопустима»

В правительстве заявили, что проект нуждается «в существенной доработке». В заключении Белого дома указано, что по закону «О статусе военнослужащих» военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, в «экстренных и неотложных случаях» уже сегодня могут получать медпомощь в организациях государственной системы здравоохранения. Порядок возмещения расходов этих организаций установлен правительственным постановлением. В законопроекте ЛДПР не описаны «механизм реализации» нового вида страхования, а также порядок финансового обеспечения медицинской помощи военнослужащим, пишут чиновники. Если поправки будут приняты без уточнений, возникнет «неоднозначность правового регулирования в части определения источников финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи», считают в правительстве.

Иван Тяжлов