Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

На следующей неделе президент Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой он опубликовал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Из фрагмента выпуска следует, что также в планах президента — рассказать партнерам по БРИКС «детали возобновления диалога России и США». В каком формате пройдут переговоры, журналист не уточнил. У Владимира Путина запланированы и другие международные контакты на будущей неделе, отметил Павел Зарубин.

В предыдущий раз Владимир Путин принимал участие в расширенном заседании коллегии ФСБ в марте 2024 года. Тогда он поручил спецслужбам находить и «наказывать без срока давности» диверсантов, атакующих границы РФ, и обвинил Украину в обстрелах городов и покушениях на представителей российской власти.

Переговоры делегаций России и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Президент США Дональд Трамп заявил, что после этой встречи стал «намного более уверен» в вопросе урегулирования украинского кризиса. Президент России Владимир Путин также высоко оценил переговоры, отметив их результативность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Украина за скобками».