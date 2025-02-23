«Пермская фондовая компания» сменила директора

ООО «Пермская фондовая компания» (ПФК) сменило гендиректора. Им стала Наталья Горбылева. Ранее обязанности директора исполняла Екатерина Шелегатская. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 22 февраля, говорится в сервисе СПАРК-Интерфакс.

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Ранее госпожа Горбылева была совладельцем столичного научно-исследовательского предприятия «Волга».

Ранее сообщалось, что 100% долей ПФК перешли к Галине Карякиной. Прежним владельцем было ООО «ПФП-Группа». Также новый владелец принял решение о смене регистрации ООО «ПФК» с Перми на Москву.

Галина Карякина имеет 30-летний стаж работы на фондовом рынке РФ. С 2012-2018 была гендиректором и совладельцем компании «Нэттрэйдер». С 2018 по настоящее время операционный директор ООО «Цифра Брокер» (ранее «Фридом финанс»).

ООО «Пермская фондовая компания» является одним из региональных операторов российского фондового рынка, одним из старейших в Пермском крае (основана в 1995 году) Оказывает услуги брокерской, дилерской, депозитарной деятельности.