В Перу шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра

В Перу в торговом центре Real Plaza в городе Трухильо обрушилась крыша. Погибли шесть человек, еще как минимум 79 пострадали. 11 детей находятся в критическом состоянии.

Как передает El Comercio, крыша обрушилась на фуд-корт рядом с кинотеатром. Издание отмечает, что Real Plaza — один из наиболее популярных торговых центров города.

В больницы доставили несколько десятков человек. Спасатели продолжают разбор завалов, поскольку под ними могут оставаться люди.

Руководство Real Plaza временно приостановила работу всех торговых центров сети. В Трухильо объявлен траур.