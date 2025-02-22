Трое детей погибли в пожаре в Курганской области

Три ребенка погибли в результате пожара в Шадринске в Курганской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, погибли мальчики: ребенок трех лет и четырехлетние близнецы. Их тела обнаружили при тушении пожара.

По данным МЧС, пожар начался, когда родителей не было дома. Отец находился на работе, мать вышла в магазин. Дым заметили соседи и вызвали пожарных.

Кроме троих погибших в доме были еще два ребенка, им удалось спастись. Семилетняя девочка смогла вынести своего четырехмесячного брата из пожара. Пожар ликвидируют 37 сотрудников МЧС, задействованы 11 единиц техники.