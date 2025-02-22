В Курганской области при пожаре погибли трое детей

В Шадринске Курганской области произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли трое детей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел днем 22 февраля. Во время возгорания в доме находились пятеро детей, отец был на работе, а мать вышла в магазин. Семилетняя девочка смогла эвакуироваться вместе c четырехмесячным братом. При пожаре погибли близнецы четырех лет и еще один трехлетний ребенок.

Огонь распространился на площади 100 кв. м. Его ликвидировали 37 пожарных и 11 единиц техники МЧС РФ.