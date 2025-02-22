В Кудымкаре началось производство премиальной колбасы

На базе мясокомбината «Петровский мясной дом» началось производство премиальной колбасы. Об этом рассказал «Ъ-Прикамье» депутат краевого заксобрания и владелец предприятия Алексей Петров. По словам господина Петрова, на этой неделе были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой из них составляет 200 кг в месяц. Один из сортов – коньячная. Через две недели после тестирования будет готова первая продукция — она может поступить в магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Алексей Петров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Депутат Алексей Петров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце января «Ъ-Прикамье» сообщал, что депутат краевого заксобрания Алексей Петров запустит на базе своего действующего мясокомбината в Кудымкаре производство сыровяленных деликатесов, в том числе хамона. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. руб. Продукция будет продаваться в продуктовой сети «Петровский. Наши продукты». Ранее предполагалось, что на предприятии будет установлена одна камера мощностью до 300 кг в месяц.