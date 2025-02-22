«Россия vs Hollywood», 3000 свечей, «Иллюзия счастья» и «Два кота»

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

24 февраля в конгресс-холле «Торатау» представят шоу саундтреков «Россия vs Hollywood» c оркестром. В большой мультимедийной симфонической программе собраны мелодии из популярных фильмов: «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Джеймс Бонд», «Такси», «Миссия не выполнима», «Крестный отец» и других.

25 февраля на той же площадке — концерт «Lumisfera и 3000 свечей». Оркестр и солисты, под свет множества свечей, исполнят известные в мире мелодии, в том числе из фильмов.

В ГКЗ «Башкортостан» 25 февраля состоится концерт симфонической музыки. В программе произведения композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского. Дирижер — Дмитрий Крюков.

В "Артерии" 26 февраля живой концерт «Бурый мишка» (сольный проект Ильдара Сафуанова).

27 февраля в MusicHall27 в рамках тура с программой «XXX лет» выступит питерская группа «Кирпичи». Адепты старой школы хип-хопа и хардкора сейчас находятся в идеальной творческой форме, отмечают организаторы. Специально для юбилейных концертов они подготовили эксурс в разные исторические эпохи коллектива — от 90-х до 2020-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ломоносова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ольга Ломоносова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спектакли

23 февраля на сцене Городского дворца культуры — драма «Иллюзия счастья». Спектакль поставлен по пьесе «Тектоника чувств» Эрика-Эммануэля Шмитта. Диана — счастливая парижанка, у которой есть все: успешная карьера, эффектная внешность и горячо любимый красавец-мужчина. Однако все меняется в мгновение ока: внезапный разрыв, смертельный диагноз, порочная профессия, тайный сговор, коварное заблуждение, обман и эффектное разоблачение. В ролях: Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова, Илья Шакунов, Варвара Комарова, Ася Домская и другие.

23 февраля в Молодежном театре Мустая Карима — драма «Звезда героя». Спектакль посвящен 100-летию со дня рождения легендарного летчика-штурмовика, дважды героя Советского Союза Мусы Гареева. В основу сюжета спектакля легли воспоминания самого прославленного штурмовика.

В Театре кукол 28 февраля — спектакль для детей «Два кота». История о том, как кота по имени Хоросай по вине ленивого кота Карасая хозяева выгнали из дома. Но храбрый и умный Хоросай вернулся домой победителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Элайджа Вуд

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Актер Элайджа Вуд

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах начался прокат семейного фэнтези «Супергномы». Очаровательная Эльфи принадлежит к клану супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды они узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству. У них крутые гаджеты, а жизнь гораздо задорнее и веселее, а приключения еще интереснее и масштабнее.

На киноэкранах покажут американский фильм ужасов «Обезьяна». Сюжет основан на одноименном рассказе Стивена Кинга. Братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, после чего начинается череда ужасных смертей.

В ролях: Колин О’Брайэн, Тео Джеймс, Осгуд Перкинс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани и другие.

В двух кинотеатрах можно увидеть семейное кино «Симона и мистер скунс». Симона привыкла жить на ферме среди природы и домашних животных. Но пришло время переезжать в столицу к дяде Филиппу, которому нужна помощь. Он задумал написать величайшую оперу на свете, однако на него никак не снизойдет вдохновение. Любопытная Симона узнает, что однажды дядя упустил главную любовь своей жизни, и, если ее найти, вдохновение обязательно вернется. Вместе с верным скунсом и другими дикими животными Симона отваживается на опасную и полную приключений миссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Ричард Гир

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Ричард Гир

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Драма «О, Канада» — о режиссере-документалисте Леонарде Файфе, который находится в тяжелом состоянии и хочет успеть рассказать свою историю жизни. Он может гордиться своей карьерой, но за его легендой скрываются неприятные истины. Когда Леонард соглашается на съемки интервью в присутствии жены Эммы, он раскрывают правду о человеке, который всю жизнь прятался за мифами о себе.

В ролях: Ричард Гир, Ума Турман, Джейкоб Элорди, Виктория Хилл, Майкл Империоли и другие.

В кинотеатрах покажут мультфильм «Баг Бой — супергерой джунглей (Малайзия, Иран»). Она о маленьком поклоннике супергероев и любителе приключений Моусене, который нашел в себе храбрость защитить лес от браконьеров.

В «Артерии» 28 февраля — кинолекторий в рамках цикла «Это надо видеть» с кинокритиком Андреем Королевым. Зрители смогут посмотреть и обсудить дебютный фильм режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».