Путин дал гражданство вдове итальянского журналиста Джульетто Кьезы

Президент Владимир Путин предоставил гражданство 67-летней журналистке Фьямметте Кукурнии, вдове публициста Джульетто Кьезы. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Джульетто Кьеза — итальянский журналист, писатель и общественный деятель. В 1980–1990-х он работал московским корреспондентом газет «Унита» и «Ла Стампа», затем в Институте Кеннана в Вашингтоне. Также он читал в Москве лекции по теории западной журналистики. Вернувшись на родину, занялся общественной и политической деятельностью, в 2004 году был избран депутатом Европарламента.

Кьеза — автор многочисленных книг о России и СССР (например, «Прощай, Россия» (1998), «Русская рулетка. Права человека» (2000) и др.). В 2007 году опубликовал книгу «Зеро», где спорил с официальной версией терактов 11 сентября 2001 года в США. Последнюю книгу «Русофобия 2.0» он издал в 2016 году. Умер 26 апреля 2020 года от инфаркта в возрасте 79 лет.

Полина Мотызлевская