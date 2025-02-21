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Акционеры КТК оценили ущерб на НПС «Кропоткинская» после атаки дронов

Делегация казахстанского акционера Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) посетила нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» для оценки последствий атаки беспилотников. В состав группы вошли председатель совета директоров АО «КТК-Р» Данияр Берлибаев, директор департамента транспортировки АО «НК «КазМунайГаз» Ерболат Мендыбаев и заместитель генерального директора КТК Хаким Касымов, сообщается на сайте КТК.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Представители осмотрели поврежденное оборудование и оценили масштаб разрушений на гражданском объекте нефтепроводной системы Тенгиз — Новороссийск.

Нападение БПЛА на нефтеперекачивающую станцию произошло 17 февраля. Семь дронов со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами атаковали НПС в Кавказском районе. При нападении никто не пострадал, однако объект получил повреждения и был временно остановлен.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Транспортировка нефти по системе Тенгиз — Новороссийск продолжается в штатном режиме по обходной схеме, отгрузка на Морском терминале не прекращалась.

Нурий Бзасежев

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