Особняк рядом с резиденцией губернатора в Екатеринбурге продан за 59 млн рублей

В Екатеринбурге подвели итоги аукциона по продаже муниципального имущества, в рамках которого продан исторический особняк купца Рожнова по адресу переулок Почтовый, 9, следует из информации на сайте аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исторический особняк купца Рожнова по адресу переулок Почтовый, 9

Фото: Информация с сайта ГИС Торги Исторический особняк купца Рожнова по адресу переулок Почтовый, 9

Фото: Информация с сайта ГИС Торги

Победителем аукциона стала екатеринбургская компания «Инокс», принадлежащая Русской медной компании (РМК). Итоговая стоимость особняка выросла со стартовых 35 млн руб. до 59 млн руб.

Покупателю перешло каменное здание площадью 162 кв. м и земельный участок с разрешенным использованием для общественно-деловых целей. Особняк расположен в непосредственной близости от резиденции губернатора Свердловской области.

Здание было построено в середине XIX века.

Согласно сервису Kartoteka.ru ООО «Инокс» зарегестрировано в 2009 году в Екатеринбурге и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Бенефициаром компании (100%) является АО «Русская медная компания».

Полина Щуцкая