Стивен Кинг вернулся в Х и оскорбил Трампа и Маска

Писатель Стивен Кинг сообщил в Х о своем возвращении в соцсеть. Он сразу же опубликовал оскорбительный пост, адресованный президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску. Американский писатель назвал их «недоумками», уточнив, что утверждение вдвойне относится к господину Маску. В ноябре 2024 года Стивен Кинг объявил об уходе из Х, назвав атмосферу в соцсети «слишком токсичной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Стивен Кинг

Фото: Carlos Osorio / Reuters Писатель Стивен Кинг

Фото: Carlos Osorio / Reuters

«Я вернулся! Соскучились?» — сказано в первой публикации господина Кинга. «Просто хотел сказать, что Трамп — предатель, недоумок, любящий Путина. Это вдвойне верно для Илона!» — написал следом Стивен Кинг.

На посты писателя ответил Илон Маск. Он написал, что «действительно скучал» по Стивену Кингу, однако второй пост писателя оставил без комментариев.

Ранее писатель неоднократно высказывал критические замечания в адрес Дональда Трампа и Илона Маска. В 2022 году он негативно отреагировал на решение миллиардера взимать плату за сохранение верификации пользователей в X. Также он выражал несогласие с политикой господина Трампа во время его первого президентского срока. Тогда Стивен Кинг заявлял, что администрация Дональда Трампа страшнее его романов-бестселлеров.