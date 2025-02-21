Суд арестовал активы крупного производителя свинца в Приморском крае

Дальнегорский районный суд наложил арест на одного из лидеров по производству свинцового концентрата — горно-металлургический комплекс (ГМК) «Дальполиметалл» в Приморском крае, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Судебный процесс начался в понедельник, 17 февраля.

Согласно данным суда, ответчики по делу — зарегистрированные на Кипре Chanam Limited, Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и бизнесмен Эдуард Янаков. Взыскателем выступает Генпрокуратура, а в качестве третьих лиц указаны Росимущество и департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу.

В мае 2024 года губернатор региона Олег Кожемяко не исключал, что предприятие может сменить владельцев или перейти в собственность государства из-за сложного экономического положения.

ГМК «Дальполиметалл» — один из крупнейших производителей свинцового и цинкового концентрата в Приморском крае. В 2023 году «Дальполиметалл» добыл 791,8 тыс. т руды на шести полиметаллических месторождениях — Николаевском, Верхнем, Партизанском, Южном, Майминовском и Силинском. В 2024 году предприятие выпустило 32 тыс. т свинцового и цинкового концентрата.