Цена полисов страхования от несчастных случаев достигла трехлетнего максимума

В 2024 году средняя стоимость полисов страхования от несчастных случаев и болезней выросла на 8% и составила 680 руб., следует из данных финансового маркетплейса «Сравни». Это максимальный результат с 2022 года.

Средний срок действия страховки остается стабильным — около шести месяцев. При этом мужчины покупали страховку чаще, чем женщины,— 63% к 37% соответственно.

Наибольшее количество оформленных полисов пришлось на октябрь 2024 года — 11% от общего числа. В этом месяце многие семьи начинают планировать поездки на зимние каникулы, что приводит к увеличению спроса на такой вид страхования.

Юлия Пославская