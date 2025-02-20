«Уралкалий» требует с воронежского производителя минудобрений 746,5 млн рублей

ПАО «Уралкалий» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к АО «Минудобрения» (Россошь, Воронежская область), сообщает «Ъ-Черноземье». Сумма исковых требований составляет 746,5 млн руб., заявление зарегистрировано 18 февраля, но к производству пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Минудобрения» было зарегистрировано в Россоши Воронежской области в июне 2000 года. По собственным данным, химзавод производит около 1,2 млн т аммиака, 550 тыс. т аммиачной селитры, 1,2 млн т нитроаммофоски, 850 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты, до 200 тыс. т мела технологического. Доля компании на рынке агрохимикатов оценивается в 10%. Уставный капитал — 958 млн руб. Управляющей компанией «Минудобрений» является АО «Росхим».