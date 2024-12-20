«Среди дилетантов считали, что я профессионал, а среди профессионалов считали, что я дилетант»

В Государственном Русском музее открылась выставка о композиторе Сергее Курехине (1954–1996). Экспозиция стала завершающим событием в цикле мероприятий к 70-летию основателя «Поп-механики». В проекте кураторы постарались собрать все отсылки и культурные коды, которые использовались в работах петербургского музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Посетители выставки посвященной 70-летию Сергея Курёхина Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Жена Сергея Курехина Анастасия на выствке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Художник, музыкант, актер Сергей Бугаев-Африка Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Подготовка к открытию выставки посвященной 70-летию Сергея Курёхина Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фотографии Сергея Курехина для экспозиции Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Посетители на выставке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Посетители на выставке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 7 Посетители выставки посвященной 70-летию Сергея Курёхина Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Жена Сергея Курехина Анастасия на выствке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Художник, музыкант, актер Сергей Бугаев-Африка Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Подготовка к открытию выставки посвященной 70-летию Сергея Курёхина Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Фотографии Сергея Курехина для экспозиции Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Посетители на выставке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Посетители на выставке Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В Мраморном дворце для Сергея Курехина выделили целый этаж, который создатели полностью переделали под новый проект, а монтаж фрагментов декораций из ранних представлений «Механик» и других экспонатов проходил прямо во время вернисажа. В музей занесли деревянные стенки с музыкальными колонками, повсюду появились афиши с концертов, картины и фотографии музыканта. Последний зал с виниловыми пластинками композитора не успели доделать даже к запуску выставки — его в ГРМ пообещали открыть позже.

Сергей Курехин — музыкант, композитор, автор саундтреков к фильмам, создатель оркестра «Поп-механика». Авангардист объединил вокруг себя поэтов, певцов, художников, режиссеров. Сергей Курехин принимал участие в группе «Аквариум», а также был известен политическими экспериментами с Александром Дугиным и Эдуардом Лимоновым.

Кураторы попытались передать атмосферу выступлений «Поп-механики», а после даже разобрать на детали механизм шоу-оркестра, который снят на видео, прослеживается в музыкальных альбомах к «Господину оформителю» (режиссер Олег Тепцов) и «Замку» (режиссер Алексей Балабанов). Также в проекте появляются работы друзей господина Курехина, который обладал особым чутьем на все, что могло быть использовано в его творчестве. К примеру, на выставке представлена группа «Новые художники», возглавляемая Тимуром Новиковым и Сергеем Бугаевым (Африкой).

Однако четкого разделения, где находятся работы именинника, а где — его приятелей, нет. К тому же и его образ никак не разделяется: в зале с рассказом о влиянии на Сергея Курехина джаза развешаны афиши из фильмов, к которым он писал музыку, а пестрые картины Олега Котельникова и Евгения Юфита дополняют видео с концертов «Поп-механики». Подобное полностью соответствует духу авангардиста: он предпочитал избегать четких определений. «Среди дилетантов считали, что я профессионал, а среди профессионалов считали, что я дилетант. Мне противно, когда мне говорят, что я джазовый пианист: я джаза никогда не играл по большому счету»,— говорил сам о себе господин Курехин.

Новый проект о Сергее Курехине, в отличие от прошлой экспозиции в Мраморном дворце в начале нулевых годов, сосредоточен не на воспоминаниях о жизни постмодерниста, который смог управлять медиа и строить мифы из воздуха (к примеру, теорию «Ленин — гриб» до сих пор разбирают на парах по истории русской журналистики в СПбГУ.— «Ъ-СПб»), а на культурных отсылках, из которых состоят все работы музыканта.

На одном из стендов лежит этикетка от томатного супа Энди Уорхола, в углу под лестницей закреплена фотография с Виктором Цоем, а в стенде спрятана телефонная книжка с желанными гостями основателя «Поп-механики», в которой среди ровных строчек имен можно заметить группу Bee Gees. Впрочем, понимать каждый беглый намек, лаконичную цитату или еле слышный отзвук зрителю не нужно.

Хотя экспозиция сосредоточена на творчестве композитора, но прежде всего это исследование всей поп-культуры 1970–1990-х годов, в котором просто нужно следовать за героем, не останавливаясь на пояснительных текстах или детальных подписях к экспонатам. Кураторы проработали архитектуру выставки так, что, следуя за каждой подсказкой, за их уходом от первоначального замысла «Поп-механики», зритель попадает туда, куда, возможно, и не заглядывал сам музыкант. Тем самым гость узнает гораздо больше о личности юбиляра и мире, который его окружал, и объяснит себе, почему Сергей Курехин действительно важен.

Стефания Барченкова