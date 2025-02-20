Приговор экс-мэру Димитровграда оставлен в силе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять жалобы на приговор бывшему главе Димитровграда Андрею Большакову, который ранее был признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Решения нижестоящих инстанций оставлены без изменений. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Экс-мэр Димитровграда был осужден 27 августа 2024 года. Городской суд признал Андрея Большакова виновным в коррупции и назначил наказание в виде шести лет колонии строгого режима и штрафа на сумму 2,2 млн руб. Кроме того, бывшему градоначальнику было запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

Приговор был обжалован, и 23 октября 2024 года апелляционная инстанция Ульяновского областного суда изменила размер штрафа экс-мэру Димитровграда. Его сумма составила 3,26 млн руб.

После этого экс-чиновник с адвокатом подали кассационные жалобы, в которых настаивали на прекращении уголовного дела Андрея Большакова, так как его право на защиту было нарушено, а в материалах дела отсутствовали доказательства виновности бывшего градоначальника в преступлении. Кроме этого, у экс-главы города не было корыстного умысла при получении денег, написали в жалобах правозащитник и его доверитель. Но кассационная инстанция не нашла оснований для удовлетворения просьб обвиняемого и адвоката.

Силовики задержали Андрея Большакова 8 августа 2023 года с поличным после получения денег. Следствие установило, что в июле 2022 года бывший глава Димитровграда через физическое лицо-посредника потребовал от главы хозяйствующего субъекта в регионе незаконное вознаграждение на сумму более 1,6 млн руб.

За взятку экс-мэр обещал помощь в подписании муниципальных контрактов и приемке выполненных работ без претензий. Также бывший градоначальник должен был оказывать за эти деньги общее покровительство и поддерживать бизнес.

С января по август 2023 года Андрей Большаков получил лично и через посредника часть взятки в размере 1,1 млн руб. за подписание документов по трем муниципальным контрактам: фактически невыполненные работы по ним были приняты.

Георгий Портнов